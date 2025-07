FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 430 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5350 (5450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4200 (3800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 435 (425) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1560 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1180 (1135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 595 (565) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 560 (780) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2700 (2600) PENCE - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 750 (775) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1575 (1400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News