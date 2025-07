Das kommt richtig gut an an der Börse: So hat der unter anderem in der Entwicklung von Batteriematerialien für die Elektromobilität tätige Spezialchemiekonzern IBU-tec advanced materials einen Großauftrag im Volumen von 6 Mio. Euro mit der PowerCo SE abgeschlossen. Ziel ist es, ein Industrialisierungskonzept zur Produktion eines LFP-Vorprodukts mit Sprühtrocknungstechnologie für Automotive-Anwendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...