DJ Evotec senkt Umsatzprognose 2025

DOW JONES--Der Biotechfirma Evotec hat die Umsatzprognose 2025 reduziert, den Ausblick für den Gewinn wegen Kosteneinsparungen aber bekräftigt. Die Erlöse sollen dieses Jahr nur noch zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro liegen, wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Bisher wurde die Bandbreite mit 840 Millionen bis 880 Millionen Euro angegeben. Grund sei eine Veränderung des Umsatzmixes. Im Vorjahr hatte Evotec 797 Millionen Euro umgesetzt.

Das bereinigte EBITDA erwartet das Unternehmen voraussichtlich weiter in der Spanne zwischen 30 Millionen bis 50 Millionen Euro. Das wäre nach wie vor eine deutliche Steigerung gegenüber dem Wert des Vorjahres von 22,6 Millionen Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen wie geplant im Korridor 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen, so das Unternehmen weiter.

Der Umsatz sei im ersten Halbjahr unter den Erwartungen geblieben, so Evotec. Das EBITDA habe sich größtenteils wie erwartet entwickelt. Die Halbjahreszahlen Evotec will am 13. August veröffentlichen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 05:39 ET (09:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.