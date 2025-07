Evotec-Absturz: Die Aktie des Wirkstoffherstellers verlor am Montag an der Börse nach einer angepassten Umsatzprognose zweistellig. Was kann Anlegern jetzt noch Hoffnung geben? Die Aktie des Hamburger Biotechnologieunternehmens Evotec erlebte am Montagmittag einen dramatischen Kurseinbruch von über zehn Prozent auf das tiefste Niveau seit vier Wochen. Auslöser für den massiven Verkaufsdruck war die deutliche Senkung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...