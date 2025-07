Aktien von Drohnenherstellern erleben momentan einen extremen Hype; so auch die Aktien von DroneShield und Volatus. Am Montag legen beide Titel deutlich zu. Die DroneShield-Aktie notiert am Montag aktuell bei 2,05 € und die von Volatus bei 0,45 €. Was ist zukünftig von beiden zu erwarten und welche bietet langfristig mehr Potenzial? Drohnen sind derzeit gefragt Die heutigen Kriege unterscheiden sich deutlich von den vorherigen. Neben klassischem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...