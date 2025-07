NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" belassen. Die bisherigen Quartalszahlen aus der europäischen Luxusgüterbranche seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Chiara Battistini in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Dessen und der unterschiedlichen Kursreaktionen ungeachtet habe es bei den Fundamentaldaten kaum Überraschungen gegeben. Brunello Cucinelli, Burberry und Richemont hätten weitgehend wie erwartet abgeschnitten. Unternehmensspezifische Faktoren spielten weiterhin eine größere Rolle als Konjunktur- und Branchentrends. Unter den noch ausstehenden Berichtsunternehmen könnte Hermes vom Trend zur weiter guten heimischen Nachfrage profitieren. Allerdings spiegelten die Erwartungen hier schon eine bessere Entwicklung wider. Bei LVMH bleibt die Expertin mit Blick auf das von asiatischen Touristen abhängige Duftstoffe- und Lederwarengeschäft ebenso vorsichtig wie bei Kering./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 20:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:15 / BST



