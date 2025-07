Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.230 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, BASF und Daimler Truck, am Ende FMC, Rheinmetall und Airbus.



Der Dax verlaufe in "relativ ruhigen Kursbahnen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die heutigen Handelsimpulse lassen sich an einer Hand ablesen und daher zeigt sich der Dax zum Wochenstart in einer engen Handelsspanne von circa 60 Punkten." Die US-Quartalsberichtssaison nehme auch in Europa etwas an Fahrt auf und strahle auf die anderen Unternehmen ab. "Insgesamt lässt sich jedoch ein klassischer Sommerhandel erkennen und die meisten Investoren stehen deswegen an den Seitenlinien."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1638 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,96 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





