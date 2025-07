Kornelius Purps (antea): Trump vs. Powell: Kursrutsch auf Probe

18.07.2025 -

Unter US-Präsident Donald Trump erlangt die "Was wäre, wenn…"-Diskussion Hochkonjunktur. Was wäre, wenn die Zölle einhundert Prozent betragen würden? Was wäre, wenn die NATO zerbrechen würde? Alles erscheint vorstellbar, nichts ist ausgeschlossen. Heute nehme ich mich der Frage an, was wäre, wenn Trump den Notenbankchef entlassen würde. Die Diskussion darüber hält schon seit einigen Monaten an. In der abgelaufenen Woche erhielten die Marktteilnehmer einen Vorgeschmack darauf, welche Auswirkungen ein solcher Schritt auf die Finanzmärkte haben könnte. Tauchen wir also ein in ein ganz brisantes Thema.

(...)