NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe zwar wegen schwieriger Marktbedingungen die Jahresumsatzprognose gesenkt, halte aber mit deutlicheren Einsparungen und einem höheren Beitrag von Technologie-Lizenzierungen an der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) fest, schrieb Charles Weston in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Geschäftsumfeld sei zwar keine Überraschung, scheine aber noch schlechter zu sein als erwartet. Zu den Halbjahreszahlen merkte Weston an, der Umsatz habe enttäuscht, aber das Ebitda liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ajx



