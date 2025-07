Dhaka - In Bangladesch ist am Montag ein Trainingsflugzeug der Luftwaffe auf dem Campus einer Schule in der Hauptstadt Dhaka abgestürzt. Dabei seien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden, berichten örtliche Medien. Die Zahl der Toten könnte demnach noch weiter steigen.



Das Militär bestätigte den Vorfall. "Das Trainingsflugzeug F-7 BGI der bangladeschischen Luftwaffe ist in Uttara abgestürzt. Das Flugzeug startete um 13:06 Uhr (07:06 Uhr GMT)", hieß es in einer Mitteilung.



Der Chef der Übergangsregierung von Bangladesch, Muhammad Yunus, sagte, dass "notwendige Maßnahmen" ergriffen würden, um die Ursache des Vorfalls zu untersuchen und "jede Art von Hilfe sicherzustellen". Weitere Details zu den Hintergründen des Unglücks blieben zunächst unklar.





