Berlin - Philipp Ruch vom "Zentrum für Politische Schönheit" sieht in der Störung des ARD-"Sommerinterviews" mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel einen Erfolg.



"Es dürfte schon jetzt das Fernsehinterview des Jahres sein", sagte er dem Nachrichtenportal Watson. "Die Anführerin einer rechtsextremen Partei wird in der Prime Time interviewt und kann nichts verstehen."



Für ihn sei das Interview "das perfekte Sinnbild für den Zustand unserer Gesellschaft". Er vergleicht das Gespräch mit einem "völlig surrealen Loriot-Interview", denn "der Journalist versteht weder sich selbst noch den neuen Faschismus, aber er macht einfach weiter". Das Bündnis plane noch weitere Aktionen. "Die Liste an möglichem Widerstand gegen die AfD ist relativ lang", so Ruch.





