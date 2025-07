Unterföhring (ots) -- Zwischen Schlagzeilen, Hofleben, Hochzeitsplanung, Gefängnis und emotionalen Familienmomenten: Staffel 4 Part II der Reality-Dokumentation startet mit fünf neuen Episoden- Mit dabei: Natascha, Jimi Blue, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht, Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs- Bilder zu "Diese Ochsenknechts" finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/687e25dfc199222eb85a1782)- Alle vier Staffeln der Sky Original Show "Diese Ochsenknechts (https://www.sky.de/serien/diese-ochsenknechts)" sowie der Spin-Off-Show "Unser Hof mit Chayenne und Nino (https://www.sky.de/serien/unser-hof-mit-cheyenne-und-nino)" sind auf Sky und mit dem Streaming-Service WOW abrufbar21. Juli 2025 -Im Mai feierte die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts (https://www.sky.de/serien/diese-ochsenknechts)" vorläufiges Staffelfinale, inklusive einem erstem Ausblick mit dem Schocktelefonat von Cheyenne und ihrer Familie. In Kürze folgt die Auflösung und Nachschub von Deutschlands beliebtester Promifamilie: Am 16. September startet mit fünf neuen Episoden Part II der Staffel, exklusiv auf Sky und WOW.Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an und begleiten die prominente Familie durch ihr bisher bewegtes 2025 - mit allen Schlagzeilenreichen Höhen und Tiefen.Denn auch aktuelle Herausforderungen werden in Part II nicht ausgespart: Die Familie steht in dieser Staffel besonders eng zusammen, während sich u.a. Jimi Blue einer der schwierigsten Situationen seines Lebens stellen muss: er wurde festgenommen, war mehrere Wochen in Haft und wurde nach Österreich ausgeliefert. Die neuen Episoden zeigen, wie die Familie mit Zusammenhalt und Offenheit auch durch die turbulente Zeiten geht. Natascha, Cheyenne und Co. öffnen sich in "Diese Ochsenknechts" erstmals exklusiv und zeigen, wie sie mit der Situation zurecht kommen. Auch Jimi Blue stellt sich den Kameras mit seiner Perspektive und umfassenden Einblicke, wie es ihm ergangen ist.Neben den stillen, herausfordernden Momenten, wird es auch gewohnt laut und bunt: Ob beim gemeinsamen Griechenlandurlaub oder den Hochzeitsvorbereitungen für Manager und Familienfreund Binh Nguyen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten erneut intime Einblicke in das Familienleben - authentisch, liebevoll und ehrlich.Die Dreharbeiten haben im März gestartet und laufen bis September 2025. "Diese Ochsenknechts" - Staffel 4, Part II ist ab 16. September exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Selina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6081127