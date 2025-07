Während Tech-Riesen wie Meta oder Nvidia dank massiver Investitionen in KI an der Börse durchstarten, tritt ein Gigant im Vergleich dazu auf der Stelle: Amazon. Trotz gigantischer Ausgaben für künstliche Intelligenz kann die Aktie des E-Commerce-Konzerns mit den Kursgewinnen von Nvidia und Meta nicht mithalten. Anleger fragen sich daher zu Recht: Wann zündet hier der KI-Turbo?Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Amazon-Aktie hat in diesem Jahr nur rund zwei Prozent zugelegt und hinkt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...