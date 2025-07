Der Solarpark in Langenenslingen blieb etwa zehn Prozent unter den kalkulierten Kosten. Auch weil der Einkauf der Komponenten günstiger ausfiel und es keine Verzögerungen bei der Realisierung des Photovoltaik-Kraftwerks gab, das jetzt das größte in Baden-Württemberg ist. Bereits seit Ende Mai speist das Photovoltaik-Kraftwerk im baden-württembergischen Langenenslingen mit 80 Megawatt Leistung am Hochspannungsnetz und speist Solarstrom ein. Am Montag kam dann Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur feierlichen Eröffnung. Immerhin ist es die mit Abstand größte Photovoltaik-Anlage im Ländle. ...

