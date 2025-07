EQS-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re erzielt Quartalsergebnis von 2,1 Mrd. €



21.07.2025 / 16:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Munich Re verzeichnete ein starkes zweites Quartal 2025 und hat mit einem vorläufigen Nettogewinn von rund 2,1 Mrd. € den Analystenkonsens von 1,624 Mrd. €* deutlich übertroffen. Neben einer insgesamt erfreulichen operativen Entwicklung trug dazu eine sehr geringe Großschadenbelastung in der Rückversicherung Schaden/Unfall bei. Auch im Geschäftsfeld Global Specialty Insurance lagen die Großschäden deutlich unterhalb der durchschnittlichen Erwartung. Gleichzeitig erzielte Munich Re ein insgesamt starkes Kapitalanlageergebnis. ERGO verzeichnete ein Ergebnis im Rahmen der Erwartung. Bei einer ansonsten weiterhin sehr guten Geschäftsentwicklung wurde das Ergebnis in der Rückversicherung Leben/Gesundheit von einer zufallsbedingten Häufung einzelner Großschäden belastet. Infolge einer weiteren Abwertung des US Dollar war das Währungsergebnis der Gruppe negativ. Auf der Basis eines Nettoergebnisses von rund 3,2 Mrd. € nach sechs Monaten erwartet Munich Re weiterhin ein Ergebnis von 6 Mrd. € für das Gesamtjahr 2025. Die endgültigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 wird Munich Re wie geplant am 8. August veröffentlichen. * Mittelwert aus Schätzungen von 10 Finanzanalysten.





Kontakt:

Dr. Stefan Gehring

General Counsel & Group Compliance Officer



