Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG



21.07.2025 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.07.2025 Kursziel: 24,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Preview Q3: Geringe Auslastung belastet operatives Ergebnis weiterhin - Prognosen reduziert



Bertrandt wird am 04. August den Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlichen. Die Zahlen dürften die anhaltende Zurückhaltung bei ausstehenden Projektentscheidungen reflektieren, sodass das Erreichen unserer bisherigen Prognosen trotz einer Belebung im vierten Quartal unwahrscheinlich erscheint. Infolge dessen senken wir unsere Top- und Bottom-Line-Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre.



[Tabelle]



Zurückhaltung bei Projektabrufen dürfte Auslastung weiter belasten: Im dritten Quartal des am 30.09. endenden Geschäftsjahrs erwarten wir eine Gesamtleistung von 227,0 Mio. EUR (-23,0% yoy), die damit sowohl unterhalb des Vorjahresquartals als auch unterhalb der Q2-Erlöse liegt. Grund hierfür dürfte das weiterhin schwache Branchenklima in der Automobilindustrie sein, welches Projektabrufe verzögert und infolge dessen die Auslastung Bertrandts verringert. Hier erwarten wir einen Rückgang vom oberen 80%-Bereich auf etwas über 80%, was deutlich unter dem Zielwert von rund 95% liegt. Insgesamt blicken die europäischen OEMs auf ein schwaches zweites Quartal zurück, mit Auslieferungsrückgängen bei Mercedes-Benz (-9% yoy) und Stellantis (-6% yoy), während die Auslieferungen der VW-Gruppe um 1,2% zulegten. Besondere Schwäche zeigte sich hierbei im Nordamerika-Segment, in dem die drei genannten Hersteller infolge des Handelsstreits jeweils zweistellige Rückgänge zu verzeichnen hatten. Gleichzeitig konnte Bertrandt sich als neuer Zulieferer von Volvo Cars qualifizieren und dürfte zudem den Anteil des Non-Automotive-Business weiter gesteigert haben. Hierbei sind insbesondere die Bereiche Aerospace und Defence hervorzuheben.



Rückläufige Auslastung führt zu negativem Quartalsergebnis: Ergebnisseitig gehen wir aufgrund der gesunkenen Auslastung von einem höheren operativen Verlust im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2024/25) aus. Zwar dürfte die Kostenbasis nach dem Abschluss des F³-Programms weiter reduziert worden sein und insbesondere im vierten Quartal zu einer Erholung des operativen Ergebnisses führen, allerdings wirken die Effekte der schwachen Auslastung momentan noch deutlich stärker. Zudem wird Q3 durch eine Strafzahlung von 3,6 Mio. EUR aufgrund einer mutmaßlich wettbewerbsfeindlichen Vereinbarung mit den Konkurrenten Alten, Ausy und Expleo belastet, die im Juni durch die französische Wettbewerbsbehörde erlassen wurde.



Fazit: Bertrandt leidet weiterhin unter dem schwachen Branchenklima und der damit verbundenen Zurückhaltung hinsichtlich der Projektabrufe. Wir erwarten einen weiteren Rückgang von Gesamtleistung und EBIT im dritten Quartal, sodass wir unsere Prognosen für 2024/25ff. reduzieren und auch im laufenden Geschäftsjahr insgesamt ein negatives EBIT erwarten. Aufgrund der mittelfristigen Aussichten und der attraktiven Bewertung mit einem EV/EBIT 2026/27e von 4,9 und einem KBV von 0,6 empfehlen wir die Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 24,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) weiterhin zum Kauf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com