Ehningen (ots) -Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 waren geprägt von herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, besonders in der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund waren die Gesamtleistung und die operative Ergebnisentwicklung des Konzerns im Berichtszeitraum rückläufig. Das hohe Volumen an angefragten Entwicklungsleistungen reflektiert grundsätzlich einen mittel- bis langfristig großen Bedarf an den Lösungen von Bertrandt. Darüber hinaus sind die Maßnahmen des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future" in Umsetzung und die jährlichen Einsparungen sollten das obere Ende der erwarteten Spanne von 70 bis 90 Millionen Euro erreichen. Zur nachhaltigen Ergebnissteigerung wurden in der Berichtsperiode weitere Maßnahmen eingeleitet.Der Geschäftsverlauf von Bertrandt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 war geprägt von anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere die Kernbranche Automobilindustrie war beeinflusst von konjunkturellen und branchenspezifischen Herausforderungen, die zu rückläufigen Absatzerwartungen, Gewinnwarnungen, Prognoseunsicherheiten und Kostensparprogrammen bei allen Branchenteilnehmern führten. Darüber hinaus wurde die Berichtsperiode stark durch makroökonomische Faktoren wie protektionistische Maßnahmen, geopolitische Spannungen und die strukturelle Wachstumsschwäche in Deutschland beeinflusst. Der anhaltende Zollkonflikt zwischen der Europäischen Union und den USA hatte indirekte Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf, da sich Kundenprojekte und Entscheidungen verzögerten.Die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, Kapazitätsanpassungen sowie die weiterhin anhaltende Unterauslastung spiegeln sich im Rückgang der Gesamtleistung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 auf 741.983 TEUR wider. In der Vorjahresperiode betrug die Gesamtleistung 921.555 TEUR und war noch weitgehend unbelastet von den derzeitigen Rahmenbedingungen. In der Berichtsperiode wurden alle Kostenpositionen spürbar gesenkt und die Anzahl der Mitarbeiter aufgrund der geringeren Kapazitätsbedarfe des Marktes angepasst. Das EBIT in Höhe von -38.937 TEUR (Vorjahr 15.034 TEUR) war durch diverse Sonder- und Einmalaufwendungen belastet. Die Anzahl der Beschäftigten im Bertrandt Konzern lag per 30. Juni 2025 bei 12.672 Personen. Damit hat sich der Mitarbeiterbestand von 14.415 Personen (30. Juni 2024) um 1.743 Personen in allen Unternehmenseinheiten reduziert, insbesondere durch planmäßige Austritte im Rahmen des "Fit for Future" Programms.Die Maßnahmen des im vergangenen Geschäftsjahr 2023/2024 aufgesetzten Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future" konnten im Berichtszeitraum umgesetzt werden. Die signifikanten Einsparungen in Höhe von annualisiert 70 bis 90 Millionen Euro sollten das obere Ende der Spanne erreichen. Um das Ergebnis im aktuellen Umfeld weiter zu optimieren, sind zusätzliche Maßnahmen notwendig, die sich aktuell in der initialen Umsetzungsphase befinden."Die Kombination aus nachhaltigen Strukturmaßnahmen und einem strikten Kostenfokus gewährleistet eine weitere Ergebnisverbesserung, da eine Markterholung im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin unsicher ist. Gleichzeitig beobachten wir im Markt für Forschung und Entwicklung in den für Bertrandt relevanten Kundengruppen ein grundsätzlich hohes Nachfragevolumen nach technologisch vielfältigen Projekten wie bei Pkw-Modellderivaten oder -Antriebsarten. Bertrandt treibt, trotz aller Herausforderungen, die Diversifizierung in andere Branchen sowie die weitere Internationalisierung voran und kann bereits erste erfolgreiche Projektakquisitionen verzeichnen", fasst Markus Ruf, Mitglied des Vorstands Finanzen, die momentane Lage zusammen.