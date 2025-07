EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

Hawesko-Gruppe veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Ausblick für das Gesamtjahr an - Chancen beinhaltet das anstehende Weihnachtsgeschäft



PRESSEMITTEILUNG Hawesko-Gruppe veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Ausblick für das Gesamtjahr an - Chancen beinhaltet das anstehende Weihnachtsgeschäft Hamburg, den 21. Juli 2025. Die Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708), eine der führenden Weinhandelsgruppen, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt und nimmt eine Anpassung des Ausblicks für das Gesamtjahr vor. Trotz eines sehr anspruchsvollen Gesamtumfelds zeigt sich die Hawesko-Gruppe weiter gut aufgestellt und fokussiert auf ein schnelles Überwinden der aktuell schwächeren Phase und auf eine darauffolgende Stärkung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Hawesko Holding SE einen leichten Umsatzrückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 285 Mio. €. Das bereinigte EBIT ging per 30. Juni 2025 ebenfalls zurück und liegt bei 6 Mio. €. Der Vorstandsvorsitzende Thorsten Hermelink betont hierzu: "Das Marktumfeld im Premium-Weinhandel bleibt weiter sehr anspruchsvoll, und kurzfristige Erholungssignale vor dem Weihnachtsgeschäft sind derzeit nicht erkennbar. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die allgemeine Verbraucherstimmung auch im zweiten Halbjahr nicht wesentlich verbessern wird, wenngleich das Weihnachtsgeschäft für uns weiter Chancen beinhaltet - wir sind entsprechend vorbereitet." Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Für das Gesamtjahr wird nun ein Umsatz und ein Ergebnis unter dem Vorjahresniveau erwartet. Als Reaktion auf die aktuelle Marktsituation und die schwache Konsumentenstimmung hat der Vorstand zum Gegensteuern das Programm FOKUS für die gesamte Hawesko-Gruppe initiiert. Somit soll ein nachhaltiger Ergebnissprung von 10 Mio. € über Kostenreduzierungen, Produktivitätsverbesserungen und eine beschleunigte Strategieumsetzung erreicht werden, um weiterhin den Standard und den Ton in der gesamten Branche zu setzen. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

