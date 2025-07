SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Calastone bekannt gegeben, dem größten globalen Fondsnetzwerk und führenden Anbieter von Technologielösungen für die Vermögens- und Assetverwaltung. Zuvor gehörte das Unternehmen zur globalen Investmentfirma Carlyle. Der Kaufpreis liegt bei etwa £766 Millionen (ungefähr US $1,03 Milliarden), wobei noch Anpassungen vorgenommen werden können.

Calastone mit Hauptsitz in London unterhält das weltweit größte Fondsnetzwerk, zu dem mehr als 4.500 der weltweit führenden Finanzorganisationen in 57 Märkten gehören. Die Akquisition soll in Q4 2025 abgeschlossen werden, vorausgesetzt, die entsprechenden regulatorischen Genehmigungen liegen vor. SS&C zufolge dürfte die Akquisition innerhalb von 12 Monaten zum Gewinn beitragen, sie soll teils durch Barmittel, teils durch Verschuldung finanziert werden. Calastone's mehr als 250 Mitarbeiter in London, Luxemburg, Hongkong, Taipeh, Singapur New York und Sydney sollen zu SS&C Global Investor Distribution Solutions wechseln und an den General Manager Nick Wright berichten.

"Wir freuen uns, Julien, das Calastone Team und ihre Kunden bei SS&C zu begrüßen," sagte Bill Stone, Chairman und CEO von SS&C Technologies. "Gemeinsam werden wir ein besser verbundenes, automatisiertes und intelligentes globales Fondsnetzwerk schaffen mit geringerer Komplexität und besserem Kundendienst. So prägen wir die Zukunft des Vertriebs und der Investmenttätigkeit."

Mit der Akquisition von Calastone bestärkt SS&C seine Bemühungen um eine Transformation der Investmenttätigkeit und stärkt seine fortlaufende geografische Expansion. Calastone's globales Netzwerk und seine Technologielösungen ergänzen die führende Position von SSC&C bei der Verwaltung von Fonds, Transferdiensten sowie KI und intelligenter Automatisierung. Durch die Vereinigung ihrer Fähigkeiten schaffen die beiden Unternehmen eine gemeinsame, in Echtzeit operierende Plattform, durch die Kosten, Komplexität und das operative Risiko im globalen Fondsnetzwerk verringert werden, was den Vertrieb verändert. Dank diesem strategischen Schachzug wird der Vertrieb ausgedehnt, der Service für die Investoren verbessert und die Operationen werden skaliert. So können Asset- und Vermögensmanager Innovationen vorantreiben, die Produkte diversifizieren und den Investoren weltweit bessere Ergebnisse bieten.

"Wir freuen uns, zusammen mit SS&C unserer Mission zu folgen, das weltweit umfassendste, intelligente und gut verbundene Netzwerk für Vermögens- und Assetmanagement zu schaffen," sagte Julien Hammerson, CEO von Calastone. "SS&C's globale Reichweite und das gründliche Fachwissen über Dienste für Fonds und Technologie werden uns in die Lage versetzen, Innovationen zu beschleunigen und dem Markt neue digitale Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Wir werden gut zusammenarbeiten, um Asset- und Vermögensmanagern Transformationsdienste anzubieten und das Wachstum zu fördern."

Fernando Chueca, Managing Director im Carlyle Europe Technology Partners Investment Advisory Team, sagte: "Wir haben Calastone gern in einer Phase der Transformation unterstützt, die sich durch Wachstum auszeichnete. Das gut etablierte Technologienetzwerk stellt ein differenziertes, automatisiertes Angebot dar und wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um weiter dynamisch zu wachsen. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen weiterhin gut gedeihen wird."

SS&C wurde beraten durch Davis Polk Wardwell LLP. Barclays war als exklusiver Finanzberater für Calastone tätig und Linklaters und Mishcon De Reya waren in Verbindung mit dieser Transaktion die Rechtsberater von Calastone.

Über Calastone

Calastone ist weltweit das größte Fondsnetzwerk, das die führenden Finanzorganisationen der Welt verbindet.

Calastone's Mission besteht darin, Komplexität zu verringern sowie Risiken und Kosten zu senken, sodass die Branche Investoren Mehrwert bieten kann. 4.500 Kunden in 57 Ländern und Regionen profitieren von Calastone's Diensten, sie verwalten jeden Monat mehr als £250 Milliarden an Werten.

Calastone hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Luxemburg, Hongkong, Taipeh, Singapur, New York und Sydney.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Diensten und Software für Finanzdienstleister und die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Windsor, Connecticut, wurde 1986 gegründet. Mehr als 22.000 Finanzorganisationen und Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, zu denen Unternehmen aller Größen gehören, vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

Über Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) ist eine globale Investmentfirma mit gründlicher Branchenkenntnis, die über drei Unternehmenssegmente privates Kapital verfügbar macht: Global Private Equity, Global Credit und Carlyle AlpInvest. Am Stichtag 31. März 2025 hatte Carlyle $453 Milliarden an Vermögen in Verwaltung. Die Firma möchte Mehrwert für Investoren, die Portfoliounternehmen und die Gemeinden schaffen, in denen sie leben und in die sie investieren. Carlyle beschäftigt mehr als 2.300 Mitarbeiter in 29 Büros auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.carlyle.com. Folgen Sie Carlyle auf X @OneCarlyle und LinkedIn unter The Carlyle Group.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq:SSNC) ist verfügbar unter: www.ssctech.com.

Folgen Sie SS&C auf X, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250721258270/de/

Contacts:

Brian Schell

Chief Financial Officer

SS&C Technologies

Tel: +1-816-642-0915

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Investor Relations

SS&C Technologies

Tel: +1- 212-367-4705

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Medienkontakt

Sam Gentile

Tel: +1-646-818-9195

E-Mail: pro-SSC@prosek.com