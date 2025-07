DAX vor EZB-Zinsentscheid: Ruhe vor dem Sturm? Marktausblick für Bitcoin, ETH, Nvidia, Shopify & Co.

Anzeige / Werbung

Apropos Fed - das Meeting Ende des Monats zeigt keine Ambitionen vorweg, den Leitzins zu verändern. Erst im September könnte dieser Schritt eingeleitet werden. Von daher notiert der Euro zum US-Dollar auch weiter etwas schwächer, stabilisierte sich aber bei der Marke von 1,16 in den letzten Tagen. Ebenso sehen wir eine Stabilisierung im Ölpreis, nachdem keine neuen Hiobsbotschaften aus dem Nahen Osten erfolgten.

Am Kryptomarkt kann der Bitcoin in der Nähe seines Allzeithochs bleiben. Ethereum zeigte zwar deutlichere Aufschläge in der Vorwoche, jedoch ist dort das Allzeithoch noch etwas entfernt. Das gilt nicht für einige Aktien, die ähnlich dem S&P500 und dem Nasdaq weiter in Rekordlaune sind.

Während der Dow Jones erneut eine Woche mit wenig absoluter Bewegung absolvierte, spielt die "Börsenmusik" weiterhin bei den Tach-Schwergewichten. Auf erste Quartalszahlen gingen wir daher nach einem Überblick der Tops und Flops an der Wall Street und den weiterhin anstehenden Earnings ausführlich ein.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Mit Shopify gab es einen Überraschungsgewinner im Nasdaq100. Das Unternehmen für die notwendige Infrastruktur im Internethandel hat eine Kooperation mit OpenAI bekanntgegeben. Zukünftig könnten also bei Abfragen über das KI-System ChatGPT auch konkrete Kaufofferten mit ausgeliefert werden, welche zu einem Mehrwert für Nutzer:innen und Umsatz für den Vermittler Shopify führen kann. Das honorierte die Börse ebenso, wie die KI-Funktionen bei Applovin in der Plattform AXON. Auch hier wird von weiteren Kurssteigerungen ausgegangen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt rund 30 Prozent über der aktuellen Notierung.

Bei Warner Bros wurde der Kinostart des neuen Superman-Films bereits am ersten Wochenende zu einem starken Erfolg. Rund 216 Millionen US-Dollar wurden eingespielt, bei "nur" 225 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Damit kann zukünftig ein starker Reingewinn erwartet werden, da sich die Vermarktung auch auch das DVD-Geschäft mit Merchandising noch angliedern lassen.

Im Zuge der ersten Quartalszahlen punktete TSMC mit vollen Auftragsbüchern. Das Momentum bei Nvidia kommt damit auch dem Chiphersteller aus Taiwan zugute, der weitere Fabriken im Heimatland in diesem Jahr bauen möchte. Das Potenzial für KI-Chips ist damit weiterhin enorm, wovon auch Datenbankanbieter wie Oracle profitieren. Diesen Wert haben wir als einen der Wunschkandidaten im Nachgang an das Video angesehen.

Ebenso konnten traditionelle Konzerne ihre Umsätze steigern, wenngleich nicht so stark wie die Technik-Favoriten. Johnson&Johnson oder auch PepsiCo waren nach den jüngsten Daten gesucht und überraschten positiv. Alle Daten dazu erfährst Du im Video und hast hier auch den starken Trend bei American Express, die vor allem in der GenZ ihren Marktanteil bei Kreditkarten ausbauen konnten, direkt vor Augen.

Der Boden bei UnitedHealth Group wird im Chart vielleicht einem weiteren Test unterzogen, nachdem zwar ein Gewinn in 2024 ausgewiesen war, aus zum Großteil auf dem Verkauf von Segmenten des Konzerns beruhte. Weiterhin ist das schwebende Verfahren in den USA ein Belastungsfaktor, aus dem sich die Aktie bisher nicht befreien konnte.

Mit Blick auf die neue Woche steht neben Tesla (siehe Freitagsvideo für eine Chartanalyse) auch das DAX-Schwergewicht SAP auf der Agenda.

