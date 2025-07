PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, um die Zukunft der Cyberabwehr zu gestalten - Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, -2

DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, um die Zukunft der Cyberabwehr zu gestalten - Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur,

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, um die Zukunft der Cyberabwehr zu gestalten

Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur,

Vancouver, BC (pta000/22.07.2025/05:30 UTC+2)

Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, um die Zukunft der Cyberabwehr zu gestalten

VANCOUVER, BC, 22. Juli 2025 - Integrated Cyber Solutions Inc. (CSE: ICS) (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G) ("ICS" oder das "Unternehmen") gab heute die frühe Entwicklungsphase seiner proprietären Federated AI Cybersecurity Architecture bekannt, ein konzeptioneller Sprung nach vorne, um Unternehmen für eine Post-Quanten-Welt zu sichern.

Die Architektur befindet sich derzeit in der Forschung und technischen Planung und wird so konzipiert, dass sie die nächste Herausforderung der Cybersicherheit adressiert: Quantenrisiken, verteilte Bedrohungsflächen und den wachsenden Bedarf an dezentraler Echtzeit-Intelligenz.

Antizipation der Quantendisruption

Quantencomputing stellt eine noch nie dagewesene Bedrohung für die kryptografischen Grundlagen der modernen Cybersicherheit dar. Da herkömmliche Verschlüsselungsmethoden wie RSA und ECC möglicherweise durch Quantenalgorithmen geknackt werden können, erforscht ICS aktiv ein neues Architekturmodell, das das Risiko mindert, indem es Datenbewegungen minimiert, Intelligenz auf Cache-Ebene nutzt und die Abhängigkeit von zentraler Datenaggregation beseitigt.

"Diese Architektur ist Teil unserer Vision für eine Post-Quanten-Zukunft", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Es ist überraschend, wie wenige Unternehmen sich auf Zukunftssicherheit konzentrieren. Wir entwickeln ein verteiltes, intelligentes Framework, das Quantenbedrohungen widersteht und Zugriff, Vertrauen und Erkennung in komplexen Umgebungen neu definiert."

Die Architektur von morgen gestalten

Die Federated AI Architecture des Unternehmens soll mit seiner Flaggschiff-Plattform SecureGuard360 zusammenarbeiten und theoretische Fähigkeiten integrieren, die die Art und Weise, wie Cyberrisiken in den kommenden Jahren erkannt, bewertet und gemindert werden, neu definieren könnten.

Geplante technische Rahmenbedingungen:

-- Edge-orientierte KI-Orchestrierung - Eine Vision von KI-gestützter Entscheidungsfindung und -reaktion, die direkt dort arbeitet, wo sich die Daten befinden - auf dem Gerät, im Cache oder am Netzwerkrand.

-- Dynamische Vertrauensindizierung - Echtzeit-Vertrauensbewertung basierend auf Verhalten, Identität und Umgebung - wird am Edge kontinuierlich neu berechnet.

-- Federated Threat Detection - Ein Modell, bei dem sensible Daten lokal bleiben, wobei KI auf Endpunkten bereitgestellt wird, um Bedrohungen kontextbezogen zu erkennen - ohne zentrale Aggregation.

-- Quantum-Ready Privacy Layer - Kryptographische Prinzipien und einwilligungsbewusste Datenverarbeitung zum Schutz vor Post-Quanten-Entschlüsselung auf dem neuesten Stand der Zukunft.

Diese Architektur basiert auf einer Zero-Trust-by-Design-Grundlage und zielt darauf ab, die Sicherheitslage von ICS zukunftssicher zu machen, indem sie die Durchsetzung dezentralisiert, den Datenschutz verbessert und eine schnelle KI-gesteuerte Reaktion ermöglicht - und das alles, ohne sensible Daten einem zentralen Risiko auszusetzen.

SecureGuard360 als intelligente Steuerungsschicht

Die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, SecureGuard360, ist nach wie vor die Drehscheibe für ICS-Kunden. ICS geht davon aus, dass sich SecureGuard360 im Laufe der Zeit zu einer Kontrollschicht entwickelt, die in der Lage ist, eine dezentrale Sicherheitsstruktur zu koordinieren, die auf föderierter Intelligenz und quantenresilienten Prinzipien basiert.

"Wir sehen eine Zukunft, in der Cybersicherheit nicht nur reaktiv, sondern auch vorausschauend, verteilt und quantenbewusst ist", fügte Guibord hinzu. "Diese Vision ist unser Leitprinzip, um ICS in die nächste Ära der KI-gesteuerten Cyberabwehr zu führen."

Ein Eckpfeiler in der Innovations-Roadmap des Unternehmens

Obwohl die Federated AI Architecture noch theoretisch ist und sich in aktiver Entwicklung befindet, stellt sie einen mutigen Schritt in der Innovations-Roadmap von ICS dar und zeigt das langfristige Engagement des Unternehmens für die Bewältigung der sich entwickelnden Komplexität globaler Cyber-Bedrohungen.

Das ICS wird seine Forschung in Zusammenarbeit mit Technologiepartnern, akademischen Beratern und Sicherheitsarchitekten weiter verfeinern und so den Grundstein für eine Zukunft legen, die Post-Quanten-Agilität, verteilte Intelligenz und KI-native Sicherheitsabläufe erfordert.

Über integrierte Cyber-Lösungen

Integrated Cyber Solutions Inc. bietet menschenzentrierte, KI-gestützte Cybersicherheit, die auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist. Die Strategie des Unternehmens kombiniert Verhaltensintelligenz, Managed Detection and Response (MDR), Endpunktschutz und Echtzeit-Bedrohungstransparenz, um die menschliche Ebene des Cyberrisikos zu bewältigen. Das Herzstück dieser Vision ist SecureGuard360, eine Plattform der nächsten Generation, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und darauf ausgelegt ist, Bedrohungserkennung, verhaltensbasiertes Training und automatisierte Reaktion in einer einzigen, intuitiven Sicherheitsebene zu vereinen.

Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Roadmap entwickelt Integrated Cyber auch neuartige Architekturen, um der nächsten Generation von Cyberbedrohungen, einschließlich solcher, die durch Quantencomputing ausgehen, zu begegnen. Die Federated AI Cybersecurity Architecture wird entwickelt, um eine verteilte Entscheidungsfindung in Echtzeit und quantenresilienten Datenschutz zu ermöglichen und die Sicherheit näher an den Ort zu bringen, an dem Daten generiert und verwendet werden. Mit expandierenden Aktivitäten im Nahen Osten, in Afrika und Südasien ist das Unternehmen bestrebt, kulturell anpassungsfähige, regulierungsbewusste Lösungen zu entwickeln und sich als führender Anbieter von verhaltensbezogener Cybersicherheit in Schwellenländern und darüber hinaus zu etablieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alan GuibordChief Executive Officer1 Stiles Road, Salem, New Hampshire, 03079, USATel: +1-212-634-9534E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: das Angebot und seine Bedingungen, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Ablauf der Haltefristen für Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots vertrieben werden; und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich: Das Unternehmen kann den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung angegebenen Zwecke verwenden; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zins- und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen, andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigke

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 23:30 ET (03:30 GMT)

DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, um die Zukunft der Cyberabwehr zu gestalten - Integrated Cyber entwickelt quantenresiliente Verbundarchitektur, -2-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212 634 9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1753155000371 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 23:30 ET (03:30 GMT)