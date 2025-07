In einer Zeit, in der Goldpreise Rekordhöhen erreichen und politische Unsicherheiten die Märkte dominieren, steht Globex Mining als breit diversifizierter Ressourcenbesitzer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das kanadische Unternehmen, 1949 gegründet und heute von CEO Jack Stoch geführt, setzt konsequent auf den Erwerb, die Entwicklung und gezielte Verpachtung rohstoffreicher Liegenschaften, vor allem in Kanada und den USA. Mit aktuell 258 Konzessionen und einer breiten Streuung auf Gold-, Silber-, Basismetall- und Spezialmetallprojekte profitiert Globex nicht nur vom aktuellen Edelmetall-Boom, sondern auch von politischen Weichenstellungen wie Ressourcenknappheit und Handelszöllen. Der kanadische Rohstoff-Assetmanager setzt auf kontinuierliches Wachstum und ist damit sehr erfolgreich, denn die Globex-Aktie (Kürzel: GMX) lieferte mit 31 % Anstieg in den letzten 12 Monaten eine ordentliche Rendite. Das laufende Jahr 2025 dürfte noch einige Überraschungen bereit halten.

