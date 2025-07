Wiesbaden - Die Preise für viele Schulmaterialien sind in Deutschland zuletzt gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 2,0 Prozent.



Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preissteigerung geringer aus. So sind die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke unterdurchschnittlich gestiegen: Sie lagen mit +0,3 Prozent nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahresmonats.



Für anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten Verbraucher im Juni 2025 für 1,7 Prozent mehr zahlen als im Juni 2024. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.





