Der weltgrößte Rückversicherer überrascht mit einem Milliardengewinn im zweiten Quartal, doch die Börse reagiert verhalten. Was steckt hinter dem Zahlenwerk?Die Munich Re hat im zweiten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Wie der DAX-Konzern am Montagnachmittag mitteilte, stieg der Nettogewinn auf rund 2,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich mehr als die rund 1,6 Milliarden Euro, die Analysten im Schnitt prognostiziert hatten. Besonders erfreulich für den Konzern ist, dass die Großschäden in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung überraschend niedrig ausfielen. Auch in der Sparte Global Specialty Insurance blieb die …