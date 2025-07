Zürich - Der US-Dollar bewegt sich nach seinem erneuten Fall unter 0,80 Franken am Vortag derzeit seitwärts. Er wird aktuell zu 0,7982 gehandelt und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorabend. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9330 auf der Stelle. Derweil hat sich der Euro über Nacht gegenüber dem Greenback eine Spur abgeschwächt und liegt aktuell bei 1,1688. In der laufenden Woche rückt die Zinssitzung der EZB am Donnerstag in den Fokus, ...

