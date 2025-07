Zürich - Die Zinsen auf Sparkonti in der Schweiz sind deutlich gesunken. Das kurze Hoch bei den Sparzinsen ist laut einer Studie des Online-Vergleichsdiensts Moneyland vorbei. Im Durchschnitt erhalten Sparer auf Ihren Guthaben auf den Sparkonti derzeit einen Zins von 0,18 Prozent, wie Moneyland am Dienstag mitteilt. In die Analyse flossen die Konditionen von rund 150 Sparkonti von Schweizer Banken ein. Damit sei die kurze, knapp dreijährige Phase ...

