Morgen in einer Woche, am 30. Juli, steht die Halbjahresbilanz des Luxusgüter-Konzerns Hermès an. Im Vorfeld der Zahlen präsentiert sich der Aktienkurs ziemlich schwach, die Akteure scheinen nicht viel Gutes zu erwarten. Aber genau das kann am Ende positiv wirken.

Den vollständigen Artikel lesen ...