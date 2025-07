NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) entspreche indes mit einer Margenverbesserung den Erwartungen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 06:51 / BST

CH0010645932