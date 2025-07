Die Aktie von Vonovia hat in den vergangenen Tagen ihrer vorherigen Abwärtsbewegung entgegenwirken können. Diese positiven Nachrichten sind dafür verantwortlich. Renditen fallen in Deutschland Die Aktie von Vonovia hat zuletzt ihrer Abwärtsbewegung im Chart entgegenwirken können. Ursache dafür ist ein deutliches Absinken der Renditen bei den Bundesanleihen in den vergangenen Tagen. Noch zu Anfang des Monats waren Immobilienwerte von wieder gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...