Der Solarausrüster SMA Solar sorgt am Dienstag mit seinen vorläufigen Zahlen für Enttäuschung. Für die Aktie ist es der zweite Tiefschlag in wenigen Tagen. SMA Solar muss gleich zwei Tiefschläge verkraften Das Umfeld für Solarunternehmen ist unverändert schwierig. Die Branche kämpft mit Überkapazitäten, dem Ende staatlicher Förderungen (wie Steuererleichterungen in den USA) sowie niedrigen Preisen für Öl und Gas. Zwar läuft die Energiewende in Deutschland weiter auf vollen Touren, doch das schwache internationale Geschäft setzt auch Ausrüster SMA Solar zu. In der vergangenen Woche strich daher ein Analyst des Research-Hauses Jefferies seine Prognose für das Unternehmen zusammen - und …