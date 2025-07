22. Juli 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE) (BKTPF:OTCID) (A3CWU7:WKN) (das "Unternehmen" oder "Cruz") freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors eine strategische Initiative genehmigt hat, die darauf ausgerichtet ist, einen Teil der frei verfügbaren Barmittel des Unternehmens in ausgewählten Krypto-Assets zu investieren. Diese Entscheidung ist Teil des anhaltenden Engagements von Cruz, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, indem das Unternehmen innovative, zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten im Einklang mit sich abzeichnenden Trends weltweit sondiert.

Das Hauptaugenmerk von Cruz ist nach wie vor auf die Exploration von Batteriemetallvorkommen - insbesondere Lithium und Kobalt - in den Vereinigten Staaten gerichtet. Mit dieser Diversifizierungsstrategie will das Unternehmen seine Bilanz stärken, indem es eine Position in digitalen Vermögenswerten mit langfristigem Wachstumspotenzial aufbaut.

"Dieser strategische Schritt ist unserer Ansicht nach Ausdruck unseres proaktiven Kapitalmanagementansatzes", so James Nelson, President von Cruz Battery Metals. "Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Batteriemetallprojekte in Nevada und Idaho bietet der Einsatz eines Teils unserer Barmittel in sorgfältig ausgewählte Krypto-Assets eine zusätzliche Möglichkeit, den Unternehmenswert neben unserem operativen Kerngeschäft zu steigern. Der Kryptomarkt verzeichnet seit der Unterzeichnung des Genius Act durch US-Präsident Trump einen erneuten Aufschwung. Unternehmen wie Planet Ventures Inc. (PXI), Hyper Bit Technologies Ltd. (HYPE) und Digital Commodities Capital Corp. (DIGI) zeigen das starke Interesse seitens der Investoren in diesem Bereich. Gleichzeitig zeigt der Lithiummarkt ermutigende Zeichen einer Bodenbildung; dementsprechend ist Cruz in Verbindung mit der aktuellen Marktbewertung des Unternehmens für eine potenziell starke Wertschöpfung aufgestellt. Das Management ist der Ansicht, dass dies ein zeitgemäßer Schritt im besten Interesse unserer Aktionäre ist."

Cruz betont, dass der Fokus unverändert auf dem Ausbau seiner Batteriemetallprojekte in den USA liegt, wozu auch das 4.938 Acres große Lithiumprojekt Solar, die Lithium-Sole-Projekte im Clayton Valley und das Projekt im Idaho Cobalt Belt zählen. Das Unternehmen wird auch weiterhin alle Investitionsmöglichkeiten sorgfältig bewerten, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große "Solar Lithium Project", das 240 Acres große "Clayton Valley Lithium Brine Project" und das kürzlich erworbene 580 Acres große "Central Clayton Valley Lithium Brine Project". In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große "Idaho Cobalt Belt Project". Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: mailto:info@cruzbatterymetals.com

W: http://www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80432Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80432&tr=1



