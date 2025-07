Mit einer Kapazität von zwei Gigawattstunden gilt das vierstündige Speichersystem als das größte Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicherprojekt des Landes. Dabei wird in der Anlage ein Split-Ansatz verfolgt. von ESS News Die erste Phase des Projekts "Huadian Xinjiang Kashgar", Chinas größtem Stand-alone- Batteriespeicher, ist am 19. Juli in Betrieb gegangen. Die 500 Megawatt/2 Gigawattstunden-Anlage stellt die erste Phase des Megaprojekts dar, das auf 1 Gigawatt/4 Gigawattstunden verdoppelt werden soll. Das Projekt befindet sich 41 Kilometer östlich der Stadt Kashgar in der Provinz Xinjiang, hat ...

