EUR/USD handelt fest nach der Erholungsbewegung am Montag um 1,1700, trotz eskalierender Handelskonflikte zwischen den USA und der EU. US-Präsident Trump hat eine Erhöhung des Basiszollsatzes von 10% auf 15-20% für Importe aus der EU gefordert. Sowohl die EZB als auch die Fed werden erwartet, die Zinssätze in der geldpolitischen Sitzung in diesem Monat ...

