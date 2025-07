© Foto: Oliver Berg - dpa

Vor den Earnings nehmen die Analysten von Bank of America die US-Automobilbranche unter die Lupe. Drei Branchengrößen und ihre Aussichten.Tesla: Belastungen durch Zölle und schwache Auslieferungen - Kursziel: 341 US-Dollar, Neutral (4 Prozent Abwärtspotenzial) Tesla dürfte im zweiten Quartal 2025 mit Problemen zu kämpfen haben. Enttäuschende Auslieferungen und die Auswirkungen von Zöllen belasten das Unternehmen. Trotz der heimischen Produktion in den USA und dem hohen Anteil an nordamerikanischen Komponenten, bleibt die Abhängigkeit von Batterien aus China ein Risikofaktor. Ein weiteres Problem ist der schrittweise Auslauf von Steueranreizen (IRA), der die Nachfrage bremsen könnte. Die …