NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 8,60 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Versorgers, die seit Jahresbeginn der Branche hinterherhinke, stehe möglicherweise vor einem Wendepunkt, schrieb Arturo Murua in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er betonte, dass sein Kursziel das höchste im Markt sei. Mehr Klarheit über eine Konzession in Italien könnte den Startschuss für ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 3,5 Milliarden Euro geben. Zudem verbesserten sich die Aussichten in Lateinamerika. Es sei an der Zeit, die Bewertungslücke zu schließen./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: IT0003128367

