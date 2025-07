Der pv magazine Podcast fühlt den Puls der Batteriespeicherbranche auf dem ersten "Battery Business Development Forum" in Frankfurt. Viele Projektentwickler stehen vor schwierigen Entscheidungen. Sollen sie weiterhin Stand-alone-Speicher entwickeln oder auf andere Ansätze, wie Co-Location-Projekte, wechseln? Wir diskutieren verschiedene Perspektiven der Beteiligten an Batterieprojekten. Die erste Ausgabe des "Battery Business und Development Forums" (BBDF) lockte gleich 450 Gäste nach Frankfurt am Main. Hier hatten sie die Möglichkeit, sich rund um die Realisierung von Batteriespeicherprojekten ...

