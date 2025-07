FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1985 Euro belassen. Mit dem neuen Nato-Ziel fu?r die Verteidigungsausgaben seien die Weichen fu?r stark steigende Ausgaben in diesem Bereich gestellt, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Besonders profitieren sollte hiervon die europäische Ru?stungsindustrie. Denn die europäischen Nato-Staaten hätten bei den Ausru?stungsinvestitionen gespart und mu?ssten jetzt Versäumtes zu?gig nachholen. Zudem mu?ssten die an die Ukraine gelieferten Bestände wieder aufgefu?llt werden. Rheinmetall mit seinem breiten Portfolio etwa an Waffen, Munition, Luftabwehr und Raketen sollte einer der Hauptauftragnehmer sein./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 12:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 12:08 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

© 2025 dpa-AFX-Analyser