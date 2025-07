Prof. Dr. Jan Viebig (CIO Oddo BHF SE): Warum deutsche Aktien zurzeit besser abschneiden als französische

18.07.2025 -

Drei Überraschungen prägen derzeit die europäischen Aktienmärkte: 1) der Anstieg des DAX im bisherigen Jahresverlauf, 2) welche Titel und Sektoren den Kursaufschwung am deutschen Aktienmarkt bisher getragen haben und 3) der große Performanceunterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Aktienmarkt.

Im ersten Halbjahr 2025 ist der DAX um rund 20 Prozent in die Höhe gegangen, der CAC40 dagegen hat inklusive Gewinnausschüttungen nur knapp 7 Prozent zugelegt (siehe Abb. 1). Dabei gibt es, gemessen an der Nachrichtenlage, nicht viele Gründe, weshalb deutsche Aktien derzeit besonders gut abschneiden sollten: Die Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft, der Automobilbau, steht von allen Seiten unter Druck. Die USA schotten sich mit Einfuhrzöllen ab. Gleichzeitig versuchen die chinesischen Exporteure, weltweit - nicht zuletzt in Europa - Marktanteile gerade im zukunftsträchtigen Geschäft mit der Elektromobilität zu gewinnen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland quält sich entlang der Nulllinie.

(...)