Berenberg: Märkte Monitor 21.07.2025

Aktueller Marktkommentar

Die globalen Aktienmärkte erlebten ganz nach der historischen Saisonalität eine positive erste Juli-Hälfte. Die ersten Ergebnisse der Berichtssaison sind solide. Der Ausblick der Unternehmen bleibt allerdings aufgrund des US-Handelskrieges vorsichtig. Auch die Makrodaten zeigen bisher kaum Spuren nach dem US-Zollchaos: Die US-Inflation überraschte abermals nach unten und der US-Arbeitsmarkt bleibt robust. Und so störte es die Märkte auch nicht, dass Trump den Druck auf seine Handelspartner - diesmal per Briefpost - noch einmal erhöhte. Was Anlegern jedoch überhaupt nicht gefiel, war der vermeintliche Kündigungsbrief an Powell. Aktien, Anleihen und der US-Dollar gaben kräftig nach, erholten sich mit dem Dementi allerdings ebenso schnell wieder. Die kommenden Wochen dürften volatiler werden. Die Positionierung diskretionärer und vor allem systematischer Anleger hat in den letzten Wochen erheblich zugenommen, wodurch die Fallhöhe bei schlechten Nachrichten gestiegen ist. Zudem blicken die Aktienmärkte aus unserer Sicht weiter (zu) entspannt auf die verschobene Deadline der Zollpause. Die bisherigen Verhandlungen zeigen, dass selbst bei einem Deal ein signifikanter Teil der US-Zölle oft weiter besteht.

