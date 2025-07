© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Boom in Europas Rüstungsindustrie könnte sich abkühlen, warnt ein Fondsmanager. Die Titel seien zuletzt heiß gelaufen, die Bewertungen inzwischen "extrem".Die Aktien europäischer Rüstungskonzerne haben in den vergangenen Monaten einen historischen Höhenflug hingelegt. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index legte seit Jahresbeginn um mehr als 55 Prozent zu. Doch nun warnt ein prominenter Fondsmanager vor einer möglichen Überhitzung: Stephen Yiu, Chef des 1,9 Milliarden US-Dollar schweren Blue Whale Growth Fund mit Sitz in London, hat begonnen, seine Positionen in dem Sektor zu reduzieren. "Wir mögen die Unternehmen weiterhin, aber die Bewertungen sind inzwischen ziemlich extrem", …