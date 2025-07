Bioenergie war auch 2024 die wichtigste erneuerbare Wärmequelle in Deutschland. Umweltwärme und Solarthermie tragen den Rest zur erneuerbaren Wärme bei. Bioenergie war mit einem Anteil von über 80 Prozent auch 2024 der Hauptlieferant für erneuerbare Wärme in Deutschland. Wichtigster Bioenergieträger ist Holz. Der Einsatz von Biogas, Biomethan und Klärgas für erneuerbare Wärme hat an Bedeutung gewonnen und hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. Zudem nutzt man biogenen Abfall in städtischen Müllheizkraftwerken ...

