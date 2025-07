© Foto: Andreas Arnold/dpa

Coca-Cola hat mit einem überraschend starken Quartalsbericht die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Besonders die zuckerfreie Brause war bei Kunden gefragt.Der weltgrößte Getränkekonzern profitierte von einer stabilen Nachfrage nach zuckerfreien Getränken und höheren Preisen für seine Produkte. Im zweiten Quartal stiegen die Preise um 6 Prozent, nach einem Anstieg von 5 Prozent im ersten Quartal, was vor allem auf inflationsbedingte Preissteigerungen in einigen Märkten zurückzuführen ist. Trotz dieser Rückgänge konnte Coca-Cola die Erwartungen der Analysten übertreffen: Der Umsatz des Unternehmens kletterte auf 12,62 Milliarden US-Dollar, was leicht über den Schätzungen von 12,54 …