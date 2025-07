Altiplano Metals: Entwicklungsarbeiten auf Kupfermine Santa Beatriz beginnen in wenigen Tagen!

Anzeige / Werbung Altiplano Metals rechnet zu Beginn mit 3.000 Tonnen pro Monat Erst vor Kurzem hat die kanadische Altiplano Metals (TSXV APN / WKN A2JNFG) mit Bohrungen die Kontinuität der Kupfer- und Goldvererzung auf ihrer Santa Beatriz-Mine nachgewiesen. Laut CEO Alastair McIntyre bestätigten die positiven Ergebnisse den Plan des Unternehmens, die Minenerschließung in tiefere Ebenen voranzutreiben, um mehr Material für die Verarbeitungsanlage des Unternehmens namens El Peñón liefern zu können. Jetzt teilt Altiplano mit, dass die nötigen Entwicklungsarbeiten dafür eingeleitet wurden! Dazu hat Altiplano Metals sich die Dienste der Experten von Andes Core Mining (ACM) gesichert, die die technische Unterstützung für die Untertageentwicklung von Santa Beatriz übernehmen sollen. Teil des auf zwei Jahre ausgelegten Abkommens sind Ingenieursarbeiten in der Mine und Entwicklung, wobei die Bezahlung basierend auf einer Preisstruktur erfolgt, die sich aus den Kosten pro Tonne in mineralisierten Zonen und den Kosten pro Meter Abraummaterial aus dem Bau von Rampen und Entlüftungsanlagen zusammensetzt. Altiplano Metals rechnet zu Beginn mit 3.000 Tonnen pro Monat Das dabei gewonnene, mit Kupfer/Gold/Eisen mineralisierte Material wird dann die Produktion von Kupfer-Gold- sowie Eisenerzkonzentrat unterstützen auf El Peñón. Altiplano Metals rechnet mit 3.000 Tonnen pro Monat in den ersten vier Monaten der Entwicklung sowie mit 5.000 Tonnen pro Monat in den darauffolgenden sechs Monaten. Die nötige Genehmigung für die anfängliche Menge ist beantragt und man wird die Ausweitung auf 5.000 Tonnen fortsetzen. Teil der Minenentwicklung ist die Errichtung einer 75 Meter langen Rampe am Eingang bei 414 Metern. Die Rampe wird dabei mit einem Gefälle von 15% beginnen, um so das 400-Meter-Niveau zu erreichen und die Aderstruktur von Santa Beatriz über den Lagerstättenfuß zu erreichen. Altiplano Metals geht davon aus, dass die Arbeiten Ende dieses Monats beginnen und die Aderstruktur um den 28. August herum durchschnitten wird. Schon Anfang September dann sollen die ersten Lieferungen an die nahegelegene Verarbeitungsanlage El Peñón erfolgen, bevor der nächste Abbau 8 Meter tiefer auf dem Niveau von 392 Metern erfolgt. ACM wird Altiplano übrigens auch auf El Peñón in technischen und Wartungsfragen unterstützen. Präsident und CEO Alastair McIntyre erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Andes Core Mining, welches unser Unternehmen mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bergbau und in der Verarbeitung bereichern wird. Unsere Entwicklungsarbeiten, darunter Massenprobenahmen und Bohrungen, deuten darauf hin, dass das IOCG-Adersystem (Iron Ore Copper Gold) in seinen Eigenschaften und seiner Mineralogie mit dem identisch ist, das wir in sieben Jahren Bergbau auf Farellon beobachtet haben. Der Abbau in Santa Beatriz bietet Altiplano Metals eine hervorragende Gelegenheit, die Belieferung der Verarbeitungsanlage El Peñón und die Erträge für das Unternehmen zu maximieren." Dem können wir uns nur anschließen.

Enthaltene Werte: CA02156R1082

