Anzeige
Mehr »
Dienstag, 22.07.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
100% seit April - und trotzdem erst der Anfang? Kupfer wird zum Turbo-Rohstoff des Jahres!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DTZW | ISIN: CA23249F1099 | Ticker-Symbol: P4T
Tradegate
22.07.25 | 16:13
0,070 Euro
-11,95 % -0,010
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CYBEATS TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CYBEATS TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0740,08617:26
0,0590,07016:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CYBEATS TECHNOLOGIES
CYBEATS TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CYBEATS TECHNOLOGIES CORP0,070-11,95 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.