Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Kursausschläge weiterhin in Grenzen. Tendenziell gibt aber der US-Dollar weiter etwas nach. Aktuell wird der Greenback zu 0,7967 Franken gehandelt nach 0,7982 Franken am Morgen. Am Vortag hatte der Dollar teilweise noch bei über 0,80 Franken notiert. Das EUR/USD-Paar ist gleichzeitig auf 1,1700 gestiegen von 1,1688 am Morgen. EUR/CHF zeigt sich mit 0,9322 wenig verändert. An den Finanzmärkten pendelt die Stimmung ...

