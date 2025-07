Der Dow Jones blieb am Dienstag unverändert, nachdem die Tech-Rally ins Stocken geriet und die Chip-Aktien nach unten zog - Trump setzt seinen Kampf gegen Fed-Chef Powell fort - Die Anleger haben ihre bullische Haltung aufgegeben, da die Berichtssaison einige dunkle Flecken aufweist - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) bleibt am Dienstag in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...