Am Dienstag nach US-Börsenschluss hat SAP seine Q2-Zahlen präsentiert. Der Softwarekonzern steigerte seinen Umsatz um neun Prozent auf 9,0 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte sogar um knapp ein Drittel auf 2,6 Milliarden Euro zu. Den Ausblick bestätigte das Management. Am Markt kommen die Zahlen durchwachsen an, die in den USA gehandelten ADRs verlieren nachbörslich mehr als drei Prozent.Mehr in Kürze...

