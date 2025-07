Die Situation am österreichischen Frühkartoffelmarkt hat sich zur Vorwoche kaum verändert. Die Bodenbedingungen lassen auch außerhalb der Beregnungsgebiete in vielen Regionen ein zügiges Roden zu, so bleibt das Angebot seitens der Landwirte sehr groß, so das Agrarische Informationszentrum (AIZ). Bildquelle: Pixabay Zudem lässt das Auftreten erster...

