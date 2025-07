Der Umschlag im Rotterdamer Hafen ist in der ersten Jahreshälfte 2025 um 4,1 % gesunken. Der Gesamtumschlag belief sich damit auf 211 Mio. Tonnen. Der stärkste Rückgang war in den Segmenten Trockenmassengut (-8,9 %) und Nassmassengut (-5,3 %) zu verzeichnen. Der Containerumschlag hingegen nahm in TEU um 2,7 % zu. Foto © Rotterdamer Hafen In Tonnen verzeichnete das...

