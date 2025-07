GBP/USD gewinnt an Momentum und erreicht etwa 1,3525 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch. - Die Unsicherheit über die Zollpolitik und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed belasten den US-Dollar. - Wachsende fiskalische Drucke im Vereinigten Königreich und steigende Wetten auf eine Zinssenkung der BoE könnten den Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...